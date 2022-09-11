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Марсьяль открыто выступил с критикой в адрес экс-тренера Манчестер Юнайтед

Француз недоволен работой с Сульшером.
Сегодня, 11:14
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images
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Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль раскритиковал бывшего тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера. 

"Я регулярно играл, будучи травмированным. В сезоне после коронавируса я не мог ускоряться четыре месяца. Тренер говорил, что я ему нужен, поэтому я играю. Но, учитывая мою игру, то, что я не мог ускоряться, эта ситуация все равно остается сложной. Меня критиковали фанаты, а тренер так и не удосужился сообщить СМИ.

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Конечно, в итоге я окончательно травмировался, и когда я вернулся, то больше не играл. Я воспринял это очень плохо, я чувствовал несправедливое отношение к себе: тебя просят пожертвовать собой ради команды, а затем тебя отвергают. 

Для меня это почти предательство. Я это ненавижу. Меня можно винить, но не в том, что я вру", – сказал Марсьяль в интервью Manchester Evening News.

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