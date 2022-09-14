Фанаты Манчестер Юнайтед развернули баннер #GlazersOut на вершине горы Килиманджаро
Начиная с 2005 года, когда семейство Глейзеров на кредитные средства приобрело Манчестер Юнайтед, повесив на клуб сам кредит, отношения между ними и фанатами "красных дьяволов" были, мягко говоря, натянутыми.
Проведя почти десятилетие без титула АПЛ, фанаты снова активизировались - перед каждым матчем команды они проводят протесты против Глейзеров, заодно приходя в символических зелено-желтых цветах.
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Но теперь их протест вышел на другой, более высокий уровень. Буквально. Несколько болельщиков Юнайтед, взобравшихся на вершину горы Килиманджаро в Танзании, отправили владельцам клуба дерзкое послание с самой высокой точки континента, передает Manchester Evening News.
"Жизненное достижение — восхождение на Килиманджаро в Танзании, самую высокую отдельно стоящую гору в мире — большое послание Манчестер Юнайтед".
Lifetime achievement climbing Kilimanjaro in Tanzania worlds tallest free standing mountain sending a big message to @manutd @JayMotty @The__1958 @mu_st @StretfordPaddck #GlazersOut #GlazersSellManUtd #the1958 #GlazersMUSTGo #GlazersOut pic.twitter.com/xtBPcSpOmt— Jay 🔰 (@jayjuni) September 12, 2022
Поклонники "красных" все чаще призывают семью Глейзеров продать клуб из-за недовольства их деятельностью. Сторонники протестов обещают продолжать до тех пор, пока Глейзеры не покинут Манчестер Юнайтед.