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Фанаты Манчестер Юнайтед развернули баннер #GlazersOut на вершине горы Килиманджаро

Поклонники манкунианцев вывели протесты против владельцев клуба на абсолютно другой уровень.
Сегодня, 19:56
Фанаты Манчестер Юнайтед / Manchester Evening News
Фанаты Манчестер Юнайтед / Manchester Evening News
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Начиная с 2005 года, когда семейство Глейзеров на кредитные средства приобрело Манчестер Юнайтед, повесив на клуб сам кредит, отношения между ними и фанатами "красных дьяволов" были, мягко говоря, натянутыми.

Проведя почти десятилетие без титула АПЛ, фанаты снова активизировались - перед каждым матчем команды они проводят протесты против Глейзеров, заодно приходя в символических зелено-желтых цветах.

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Но теперь их протест вышел на другой, более высокий уровень. Буквально. Несколько болельщиков Юнайтед, взобравшихся на вершину горы Килиманджаро в Танзании, отправили владельцам клуба дерзкое послание с самой высокой точки континента, передает Manchester Evening News.

"Жизненное достижение — восхождение на Килиманджаро в Танзании, самую высокую отдельно стоящую гору в мире — большое послание Манчестер Юнайтед".

Поклонники "красных" все чаще призывают семью Глейзеров продать клуб из-за недовольства их деятельностью. Сторонники протестов обещают продолжать до тех пор, пока Глейзеры не покинут Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия манчестер юнайтед АПЛ
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