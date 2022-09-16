iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал отправлял своих скаутов следить за Мудриком

Мадридцы примут решение о потенциальном трансфере на основе матчей против Шахтера в ЛЧ.
Сегодня, 17:16
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
0 0 0

Михаил Мудрик может перебраться в стан действующих обладателей Лиги чемпионов.

Как сообщает издание DefensaCentral, скауты мадридского Реала пристально следили за украинским вингером.

Теперь у Мудрика будет два матча против "сливочных" в группповом этапе Лиги чемпионов (5 и 11 октября), чтобы проявить себя.

Возможная сумма трансфера украинца в данный момент не обсуждается.

Напомним, ранее также сообщалось, что в борьбу за Мудрика включился Ньюкасл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Шахтер Донецк Михаил Мудрик
0 0 0

Статьи по теме

Ротань - о матчах плей-офф квалификации на ЧЕ U-21: Игроки так близко подошли к своей цели, что дополнительно их мотивировать не нужно Ротань - о матчах плей-офф квалификации на ЧЕ U-21: Игроки так близко подошли к своей цели, что дополнительно их мотивировать не нужно
Буяльский вошел в топ-10 футболистов Динамо по количеству матчей в еврокубках Буяльский вошел в топ-10 футболистов Динамо по количеству матчей в еврокубках
Мартинес: Я выбрал Манчестер Юнайтед, потому что это лучший клуб в мире Мартинес: Я выбрал Манчестер Юнайтед, потому что это лучший клуб в мире
Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Футбол18:15
Ротань - о матчах плей-офф квалификации на ЧЕ U-21: Игроки так близко подошли к своей цели, что дополнительно их мотивировать не нужно
Сборные18:07
Польша - Франция: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Чм-202218:05
ФИФА отклонила повторную просьбу Чили и Перу исключить Эквадор из ЧМ-2022
Украина17:45
Буяльский вошел в топ-10 футболистов Динамо по количеству матчей в еврокубках
НБА17:39
Джерси Джордана с "Последнего танца" была продана за рекордную сумму
Европа17:16
Реал отправлял своих скаутов следить за Мудриком
Европа16:58
Мартинес: Я выбрал Манчестер Юнайтед, потому что это лучший клуб в мире
Лига конференций16:23
Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций
Сборные16:01
Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Бокс15:02
Тренер Джошуа выразил недовольство поспешным решением согласиться на бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK