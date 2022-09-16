Реал отправлял своих скаутов следить за Мудриком

Мадридцы примут решение о потенциальном трансфере на основе матчей против Шахтера в ЛЧ.

Михаил Мудрик может перебраться в стан действующих обладателей Лиги чемпионов.

Как сообщает издание DefensaCentral, скауты мадридского Реала пристально следили за украинским вингером.

Теперь у Мудрика будет два матча против "сливочных" в группповом этапе Лиги чемпионов (5 и 11 октября), чтобы проявить себя.

Возможная сумма трансфера украинца в данный момент не обсуждается.

Напомним, ранее также сообщалось, что в борьбу за Мудрика включился Ньюкасл.