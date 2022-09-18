Эвертон с Миколенко одержал первую победу в чемпионате

"Ириски" с минимальным перевесом одолели Вест Хэм в матче АПЛ.

В воскресенье, 18 сентября, Эвертон в матче восьмого тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Вест Хэм.

Команда Фрэнка Лэмпарда сумела переиграть соперника со счетом 1:0, одержав тем самым свою первую победу в нынешнем чемпионате.

Ливерпульский клуб праздновал успех благодаря результативному удару Нила Мопе на 53-й минуте встречи.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Эвертон с семью очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ, а Вест Хэм находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в своем активе четыре балла.

Эвертон - Вест Хэм 1:0

Гол: Мопе, 53

Эвертон: Бегович - Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко - Гуе, Онана, Ивоби - Грей (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89), Гордон (Макнил, 75)

Вест Хэм: Фабянский - Керер, Зума, Крессвелл - Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 62) - Боуэн, Пакета (Бенрахма 62), Антонио (Скамакка 70)

Предупреждения: Коуди, 28, Гордон, 62, Макнил, 90+4 - Скамакка, 90+5.