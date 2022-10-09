Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Португалец добавил очередное значительное достижение в свое резюме.

В воскресенье, 9 октября, на Гудисон Парк в рамках десятого тура АПЛ сошлись Эвертон и Манчестер Юнайтед.

После раннего пропущенного гола, манкунианцы так же быстро отыгрались. А под самый перерыв наконец-то первым голом в чемпионате отметился Криштиану Роналду.

Данное взятие ворот позволило 37-летнему португальцу достичь монументальную отметку в 700 голов в клубной карьере, передает Sky Sports.

The greatest goalscorer in European club competition... ⚽️



Cristiano Ronaldo adds another historic landmark to his name 🐐 pic.twitter.com/XqSH3LOWgL — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 9, 2022

В составе "красных дьяволов" Роналду отличился 144 раза, за мадридский Реал он забил 450 голов, за туринский Ювентус - 101 гол, а за лиссабонский Спортинг - 5 голов.

Напомним, что до старта данного поединка легенда Юнайтед Пол Скоулз выразил уверенность, что именно в этой игре Роналду сможет прервать свою безголевую серию в АПЛ.