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Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Португалец добавил очередное значительное достижение в свое резюме.
Вчера, 22:06
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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В воскресенье, 9 октября, на Гудисон Парк в рамках десятого тура АПЛ сошлись Эвертон и Манчестер Юнайтед.

После раннего пропущенного гола, манкунианцы так же быстро отыгрались. А под самый перерыв наконец-то первым голом в чемпионате отметился Криштиану Роналду.

Данное взятие ворот позволило 37-летнему португальцу достичь монументальную отметку в 700 голов в клубной карьере, передает Sky Sports.

В составе "красных дьяволов" Роналду отличился 144 раза, за мадридский Реал он забил 450 голов, за туринский Ювентус - 101 гол, а за лиссабонский Спортинг - 5 голов.

Напомним, что до старта данного поединка легенда Юнайтед Пол Скоулз выразил уверенность, что именно в этой игре Роналду сможет прервать свою безголевую серию в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ Криштиану Роналду
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