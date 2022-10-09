Скоулз верит, что Роналду прервет свою сухую серию в матче с Эвертоном

Легенда манкунианцев не сомневается в бывшем партнере по команде.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз уверен, что форвард Криштиану Роналду забьет в матче против Эвертона.

"У Криштиану было много шансов в матче против Омонии в Лиге Европы, это был не совсем его вечер, но это не будет длиться долго.

Читайте также: Роналду недоволен тренировками Манчестер Юнайтед при тен Хаге

Если у него будут шансы в воскресенье, он забьет", – сказал Скоулз в интервью Eurosport.

Напомним, Манчестер Юнайтед в воскресенье, 9 октября, в гостях сыграет с Эвертоном в рамках 10 тура АПЛ. Матч стартует в 21:00 по Киеву.