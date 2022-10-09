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Роналду недоволен тренировками Манчестер Юнайтед при тен Хаге

Португалец лучше знает, что помогло бы футболистам развиваться во время занятий.
Сегодня, 08:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду по-прежнему не наладил отношения с главным тренером клуба Эриком тен Хагом. Об этом сообщает издание The Times.

37-летний португалец жалуется на характер и качество тренировок, а также считает, что для команде было бы лучше играть по-другому. Футболист видит себя в качестве основного форварда клуба.

Кроме того, Роналду считает тен Хага слишком упрямым и приверженным тому подходу, который нидерландский специалист использовал во время работы в Аяксе.

Отметим, в текущем сезоне именитый португалец пока не отмечался результативными действиями в АПЛ за манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Роналду получил предложение перейти в клуб из МЛС.

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