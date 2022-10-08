Роналду получил предложение перейти в клуб из МЛС - источник
У нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду появился вариант продолжения карьеры в МЛС.
Как утверждает журналист Педру Алмейда, 37-летний футболист получил предложение о переходе в Интер Майами во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, владелец клуба МЛС Дэвид Бекхэм уже разговаривал с португальцем по поводу возможного сотрудничества.
Как сообщалось ранее, сам Роналду также хочет уйти из Манчестер Юнайтед в январе, чего не смог сделать летом.
При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг в свою очередь заинтересован в том, чтобы португальский форвард остался в команде до конца сезоне.
В текущем кампании Роналду принял участие в девяти матчах в составе МЮ во всех турнирах, отличившись только одним голом и одной результативной передачей в Лиге Европы.