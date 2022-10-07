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Тен Хаг не хочет отпускать Роналду в январе

Клуб в свою очередь уверен, что португалец не сумеет найти себе новую команду по ходу сезона.
Сегодня, 14:56
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Долгое время летом Криштиану Роналду не возвращался в расположение Манчестер Юнайтед в надежде найти себе новую команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Не получив желаемого, 37-летний португалец начал сезон в составе манкунианцев, страдая от плохой реализации.

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При этом он не отказался от идеи уйти, думая об исполнении своего плана в зимнее трансферное окно. Однако у клуба есть свое мнение на этот счет.

Как сообщает utdreport со ссылкой на журналиста ESPN Роба Доусона, руководители Манчестер Юнайтед уверены, что Роналду не уйдет в январе во многом из-за того, что к нему будет проявлено мало интереса, в том числе из-за его запросов по зарплате.

При этом Доусон отмечает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг понимает ситуацию, в которой оказался игрок. Однако он не хочет, чтобы Криштиану ушел по ходу сезона. К тому же тренеру сообщили, что зимой ему не стоит ожидать существенного усиления состава.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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