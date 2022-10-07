УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и лучшего гола недели Лиги Европы

Сразу два игрока претендуют на победу в обеих номинациях.

В четверг, 6 октября, состоялось шестнадцать матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы, среди которых был и печально известный поединок киевского Динамо с французским Ренном.

По итогам игрового дня УЕФА назвал по четыре претендента на звание лучшего игрока и автора лучшего гола недели турнира.

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Так, в главную четверку игроков, сильнее всего повлиявших на исход своей игры, попали полузащитник Црвены Звезды Гелор Канга, Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, вингер ПСВ Коди Гакпо и нападающий Монако Виссам Бен-Йеддер.

Who gets your vote? 🗳️



🌟 Marcus Rashford

🌟 Wissam Ben Yedder

🌟 Cody Gakpo

🌟 Guélor Kanga@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 6, 2022

Гакпо и Канга также претендуют на лучший гол недели. Среди других номинантов числятся точные попадания форварда МЮ Антони Марсьяля и хавбека Реал Сосьедада Давида Сильвы.

Напомним, что украинские фанаты остались не то, чтобы сильно довольными после очередного поражения Динамо.