"Боль во время родов не сравнится с болью от просмотра игры Динамо": реакция Сети на поражение киевлян в Лиге Европы

В четверг, 6 октября, киевское Динамо само упустило ничейный результат, привезя гол в свои ворота на последних минутах поединка с Ренном. В итоге киевляне даже установили новый клубный антирекорд.

Естественно, не только сам результат, но и такая игра команды не могла оставить безразличными украинских фанатов. Редакция ISPORT.ua собрала для вас самые яркие и сочные высказывания украинцев, которые во многом выражают общую позицию относительно того, что происходит с клубом.

Динамо, як же ви блять заїбали я не можу блять просто вже нема сил це все дивитись, десять років одна й та сама хуйня, пропускати на останній хвилині ну пізда я все — pottgrandi 🇺🇦 (@pottgrandi) October 6, 2022

Можете говорити, що хочете, але клас Динамо не може підлягати сумнівам. Кияни стають найстабільнішою українською командою в єврокубках, а стабільність - признак класу! — Romano Di Romzio (@_rom4ick_) October 7, 2022

Кто-то заранее готовился к тому, что его ожидало - и, как оказалось, вовсе не зря...

думаю зробити цей вечір ще гіршим подивившись на гру широко відомого у вузькому колі паталогічних мазохістів футбольного клубу Динамо Київ — Litteralis (@Litteralis) October 6, 2022

Динамо Київ - це той клуб, який НУ ДУЖЕ ЧАСТО пропускає в єврокубках на останніх хвилинах.

Я дивлюсь футбол з початку 00х. І ДК завжди пливе-пливе, а на березі - тоне.

Стабільний спонсор поганого настрою після матчей мідвіку — Kokovych Bohdan (@ironbohdan) October 6, 2022

Навіть жінка під час родів не відчуває такого болю, як вболівальник Динамо Київ переглядаючи матч улюбеної команди 🤦🏻‍♂️ Та грайте вже, курва!#dynamokyiv — Bohdan.S (@BohdanS7) October 6, 2022

Вполне логично, так ведь?

Уяви, наскільки "чудові" інші нападники Динамо, якщо Бєсєдін - найкращий з них, бо грає в основі... Зате зробив обожемій!!! точну передачу на 7 метрів і експерти забились у екстазі))типу викусили, хейтери?))) — Papashko (@PapashkoS) October 7, 2022

Коротко и лаконично.

Треба динамо забирать у суркіса бо це пизда — Пан Соломон П'ятий (@slmn5j) October 7, 2022

Дивно, що після поразки Шахтаря в єврокубках емоції були позитивніші, ніж від невдачі "Динамо"... — Oleh Napadiy (@ONapadiy) October 6, 2022

Який провал? Динамо знову програло, а це стабільність. А стабільність ознака класу. Все супер, ще залишидось зіграти 3 матчі і можна буде зосередитись на ЧУ і навантаження на гравців буде меньшим. Одни плюси. — Igor Skybun (@IgorSk1506) October 6, 2022

Но был человек, который нашел нечто более отвратительное, чем выступления подопечных Мирчи Луческу.

Сьогодні відбувся найбільш неприємний матч в єврокубках (поки).



І ні, я не про чергову поразку Динамо. І ні, не про безсмістовну гру Дніпро-1 в обороні.



Та й неприємна ця гра не своєю якістю, а лише самим фактом свого існування.

Я про матч Црвена Звезда - Ференцварош🤮

⬇️ pic.twitter.com/WT1gaT9qUP — Через Себе (@bicycle_kick_ua) October 6, 2022

Це Динамо. Унікальний клуб — digital agrireich citizen🐝 (@med0rian) October 6, 2022

Блять, виженіть луческу з динамо — Andrew Whitebran 🇺🇦 ✙ (@a_whitebran) October 6, 2022

Кто тоже ждет возвращения Олега Владимирович, как минимум, из-за его веселых пресс-конференций?

Ставте Блохіна тренером Динамо, хоть смішно буде — DOBRYI VECHIR (@BADCOMPANYprooo) October 6, 2022

Коротко и лаконично №2.

Динамо пизда. — khata 🇺🇦 (@valyrian_v) October 6, 2022

Динамо вкотре програє: цього разу французькому Рену 2:1, пропускає на 89 хв з помилки нашого захисника🤬 це якесь дно уже, тому Луческу оут #EuropaLeague #fcdk — {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸 (@sergsagan) October 6, 2022

Динамо повністю заслужило поразку. Але ця заміна зі злості, Попова на Вівчаренка, після помилки, говорить що Луческу потрібно звільняти. — Підпільний Кіндрат 4308 (@O_Kuryliak) October 6, 2022

Просто ноу комментс - Диалло забивной форвард, в молодежи блистает и за сборную - дайте шанс - нет умирает Беседин - к которому мяч три раза за матч дошел - просто офигенно...такого Динамо не помню уже лет 10...просто кошмар - ни обороны - ни атаки...#РеннДинамо #Динамо #Ренн — yarmolenko9 (@yarmolenko9) October 6, 2022

Блять как так можно играть!? Рыгаете, стараетесь 88 минут на поле, а потом сами себе привозите, отдав пас сопернику на три метра...



Луческу где замены? нах вы покупали новичков, которые не играют, а сидят - вы будете говорить, что они не подошли....#РеннДинамо #Динамо #Ренн — yarmolenko9 (@yarmolenko9) October 6, 2022

Следующий сеанс динамотерапии состоится в воскресенье, 9 октября, когда киевляне сыграют с Рухом. А уже в четверг, 13 октября, пройдет ответная встреча с Ренном.