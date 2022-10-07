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"Боль во время родов не сравнится с болью от просмотра игры Динамо": реакция Сети на поражение киевлян в Лиге Европы

Кто-то даже предложил вернуть на пост тренера одного легендарного игрока.
Сегодня, 09:06
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 6 октября, киевское Динамо само упустило ничейный результат, привезя гол в свои ворота на последних минутах поединка с Ренном. В итоге киевляне даже установили новый клубный антирекорд.

Естественно, не только сам результат, но и такая игра команды не могла оставить безразличными украинских фанатов. Редакция ISPORT.ua собрала для вас самые яркие и сочные высказывания украинцев, которые во многом выражают общую позицию относительно того, что происходит с клубом.

Кто-то заранее готовился к тому, что его ожидало - и, как оказалось, вовсе не зря...

Вполне логично, так ведь?

Коротко и лаконично.

Но был человек, который нашел нечто более отвратительное, чем выступления подопечных Мирчи Луческу.

Кто тоже ждет возвращения Олега Владимирович, как минимум, из-за его веселых пресс-конференций?

Коротко и лаконично №2.

Следующий сеанс динамотерапии состоится в воскресенье, 9 октября, когда киевляне сыграют с Рухом. А уже в четверг, 13 октября, пройдет ответная встреча с Ренном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы ренн социальные сети Динамо Киев
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