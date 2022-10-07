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Динамо установило клубный антирекорд

"Бело-синие" впервые в своей истории проиграли три стартовых матча в Лиге Европы.
Сегодня, 00:32
Ренн - Динамо
Ренн - Динамо
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Динамо Киев встретилось с Ренном.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба. Таким образом, киевляне проиграли в третий раз из трех матчей Лиги Европы.

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Ранее этого не случалось в клубной истории. Также Динамо проиграло 12 из 15 матчей групповых этапов еврокубков под руководством Луческу.

В своем квартете "бело-синие" занимают последнее место, отставая от кипрского АЕКа из Ларнаки на три пункта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы ренн Динамо Киев
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Ренн - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Ренн - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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