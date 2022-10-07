Ренн - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
В четверг, 6 октября, киевское Динамо в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы сыграло на выезде с французским Ренном.
Подопечные Мирчи Луческу продолжили серию своих еврокубковых неудач, потерпев поражение со счетом 1:2.
Французская команда вышла вперед в поединке в середине первого тайма после результативного удара Мартена Терье, однако киевлянам удалось отыграться через десять минут усилиями Виктора Цыганкова. Победу для хозяев поля на 89-й минуте встречи вырвал вышедший на замену Дезире Дуэ.
После трех туров Ренн с семью очками занимает второе место в группе, уступая Фенербахче по дополнительным показателям. Третьим идет АЕК Ларнака с тремя баллами, а замыкает турнирную таблицу квартета Динамо, проигравшее все три матча.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ренн - Динамо:
Ренн - Динамо 2:1
Голы: Терье, 23, Дуэ, 89 - Цыганков, 33
Ренн: Манданда - Ассиньон, Родон, Теате, Меллинг - Бурежо (Трюффер, 85), Угочукву, Ти, Террье (Аблен, 79) - Майер (Калимендо, 64), Гуири (Дуэ, 64).
Динамо: Бойко - Кендзера, Попов (Вивчаренко, 90+1), Забарный, Дубинчак - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков (Караваев, 86), Беседин, Кабаев.
Предупреждение: Забарный, 88.
Источник: MEGOGO