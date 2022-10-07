Ренн - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 6 октября, киевское Динамо в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы сыграло на выезде с французским Ренном.

Подопечные Мирчи Луческу продолжили серию своих еврокубковых неудач, потерпев поражение со счетом 1:2.

Французская команда вышла вперед в поединке в середине первого тайма после результативного удара Мартена Терье, однако киевлянам удалось отыграться через десять минут усилиями Виктора Цыганкова. Победу для хозяев поля на 89-й минуте встречи вырвал вышедший на замену Дезире Дуэ.

После трех туров Ренн с семью очками занимает второе место в группе, уступая Фенербахче по дополнительным показателям. Третьим идет АЕК Ларнака с тремя баллами, а замыкает турнирную таблицу квартета Динамо, проигравшее все три матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ренн - Динамо:

Ренн - Динамо 2:1

Голы: Терье, 23, Дуэ, 89 - Цыганков, 33

Ренн: Манданда - Ассиньон, Родон, Теате, Меллинг - Бурежо (Трюффер, 85), Угочукву, Ти, Террье (Аблен, 79) - Майер (Калимендо, 64), Гуири (Дуэ, 64).

Динамо: Бойко - Кендзера, Попов (Вивчаренко, 90+1), Забарный, Дубинчак - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков (Караваев, 86), Беседин, Кабаев.

Предупреждение: Забарный, 88.

Источник: MEGOGO