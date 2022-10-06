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Динамо уступило Ренну, пропустив ужасный гол в концовке

Киевляне проиграли третий матч в Лиге Европы.
Вчера, 23:53
Ренн - Динамо
Ренн - Динамо
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Два поражения в первые два матча группы, а далее сдвоенные поединки против сильнейшего соперника - с такими вводными вступало Динамо в третий тур Лиги Европы.

Во Франции киевлянам просто необходимо было завоевать очки, но на старте матча казалось, что этого не будет точно. Ренн классно атаковал, находил возможности. Чрезвычайно активным был молодой правый защитник Ассиньона, заменявший дисквалифицированного капитана команды. Но гол пришел не с его фланга.

Терье получил мяч после передачи, которая, видимо, даже не адресовалась ему, и прекрасно пробил точно между Бойко, штангой и переведенной. И даже после гола Ренн мог забивать еще.

И вот довольно неожиданно, Динамо сравняло счет. Наконец удачное действие оказал Беседин, который пяткой отдал на Буяльского, а Виталий уже переправил на Цыганкова, который лишь со второй попытки смог переиграть ветерана Манданда.

После этого киевляне выглядели гораздо лучше, чем первой половине тайма, но все же развить как-то успех не смогли.

После перерыва Ренн еще больше активизировался. Игроки давили, атаковали, били по воротам. Но у Динамо получалось все это как-то останавливать – то соперники были не точными, то Бойко спасал, то защитники справлялись.

Вот беда пришла откуда не ждали. Денис Попов в достаточно простой ситуации ошибся с передачей и мяч перехватил юный Дуэ. Форвард протянул снаряд в штрафную и пробил мимо выбежавшего ему на встречу Бойко. 2:1 на 89-й минуте – это бу нокаутирующий удар.

Динамо проиграло все три матча Лиги Европы. Рассчитывать на первое место уже пожалуй не стоит, здесь даже в просто выход в плей-офф верится очень с большими сомнениями.

Ренн - Динамо 2:1
Голы: Терье, 23, Д.Дуэ, 89 - Цыганков, 33

Ренн: Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Меллинг – Бурежо (Трюффер, 85), Угочукву, Ти, Террье (Аблен, 79) – Майер (Калимендо, 64), Гуири (Д. Дуе, 64).

Динамо Киев: Бойко – Кендзера, Попов (Вивчаренко, 90+1), Забарный, Дубинчак – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков (Караваев, 86), Беседин, Кабаев.

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