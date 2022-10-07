Луческу: Попов допустил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока

Киевское Динамо потерпело третье поражение подряд на групповой стадии Лиги Европы, уступив французскому Ренну со счетом 1:2.

После матча главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, сравнив данный поединок с предыдущими против Фенербахче и АЕКа. Слова Луческу были приведены официальным сайтом клуба.

"Досадно, что мы сегодня проиграли. Хорошо начали игру, демонстрировали неплохую технику и скорость, нам удавалось справиться с атаками соперника. Но в конце матча мы потеряли концентрацию, как уже случалось в матчах с Фенербахче и АЕКом. В будущем мы должны исправить эти ошибки и быть абсолютно сосредоточенными".

"Ренн – это очень хорошая команда, у них есть динамика и скорость, они удачно играли на перехватах. В следующих матчах нужно приложить максимальные усилия и сделать все возможное и невозможное, чтобы исправить турнирную ситуацию".

Луческу в очередной раз упомянул, что большие сложности возникают из-за переездов команды.

"Мы все время находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому у нас нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов".

Также была объяснена причина, почему в старте на острие атаки вышел Артем Беседин.

"Я выбрал сегодня Беседина, потому что он мог навязать борьбу двум сильным центральным защитникам – Родону и Теате. Считаю, что Артём сыграл очень хорошо. Посмотрим, возможно, в следующем матче выйдет другой нападающий, ведь мы играем каждые три дня и впереди еще долгий турнирный путь".

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Не осталась без внимания игра Дениса Попова, который совсем недавно вернулся с больничного.

"Да. Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент".

"В этих моментах мы теряли мяч, и Ренн получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту".

Луческу поддержал решение Испании и Португалии принять Украину в свою общую заявку на проведение чемпионата мира-2030.

"Это замечательное решение. Чемпионат мира - очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и обрести популярность во всем мире. Тем более, в Украине недавно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля".

Пока команда готовится к следующему туру УПЛ, социальные сети продолжают выражать свое мнение относительно последней игры киевлян.

Напомним, что ответная встреча Динамо и Ренна состоится в четверг, 13 октября.