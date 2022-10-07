Слезоточивый газ, резиновые пули и смерть фаната: матч Химнасия - Бока Хуниорс приостановили из-за беспорядков

По меньшей мере один человек погиб после столкновений между болельщиками и полицией, вынудивших приостановить матч чемпионата Аргентины между Химнасией Ла-Плата и Бока Хуниорс в ночь на пятницу, 7 октября, передает ESPN.

Матч был остановлен через девять минут из-за серьезных инцидентов за пределами стадиона, в результате которых полиция применила слезоточивый газ, а главный арбитр встречи сослался на отсутствие безопасности, чтобы контролировать ситуацию.

По данным властей, болельщики Химнасии пытались прорваться на уже переполненный стадион. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы заставить фанатов отступить.

"К сожалению, один фанат погиб", — сказал Серхио Берни, министр безопасности провинции Буэнос-Айрес. "Он умер от сердечного приступа, когда его доставили в больницу".

У Берни нет других подробностей об обстоятельствах, при которых погиб человек.

Слезоточивый газ попал и на поле: на кадрах видно, как болельщики выбежали на поле в поисках спасения от газа, закрывая вместе с игроками свои лица.

На стадионе имени Хуана Кармело Серильо в Ла-Плате находились только фанаты Химнасии, поскольку провинция Буэнос-Айрес запретила болельщикам гостевых команд присутствовать на матчах с 2013 года из-за частых вспышек насилия.

Инцидент в Аргентине произошел вслед за трагедией на футбольном матче в Индонезии, в результате которого погибли по меньшей мере 125 человек после того, как полиция применила слезоточивый газ на стадионе, вызвав массовую давку.