В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча

Массовые беспорядки на футбольном матче в Индонезии / Associated Press

В воскресенье, 2 октября, в рамках очередного тура чемпионата Индонезии по футболу встречались Арема и Персебая. Гости сумели обыграть соперника (3:2).

После финального свистка фанаты хозяев решили выплеснуть свое недовольство итоговым счетом, устроив массовые беспорядки прямо на стадионе.

На арену выбежали полицейские, которые должны были успокоить людей, однако с этой задачей не справились.

Как сообщает Associated Press, на арене в результате давки и беспорядков погибли 130 человек, среди которых и двое полицейских.

Полиция применяла слезоточивый газ, что еще больше вызвало панику. Некоторые задохнулись от этого, а некоторые были затоптаны. Число жертв, вероятно, увеличится, ведь состояние около 180 людей ухудшается.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил властям оценить стандарты безопасности на футбольных матчах. Футбольная лига Индонезии заявила, что матчи будут приостановлены на неделю, однако политик приказал отложить все встречи до завершения расследования.