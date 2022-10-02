iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча

На спортивном мероприятии случилась ужасная трагедия.
Сегодня, 09:35
Массовые беспорядки на футбольном матче в Индонезии / Associated Press
Массовые беспорядки на футбольном матче в Индонезии / Associated Press
0 0 0

В воскресенье, 2 октября, в рамках очередного тура чемпионата Индонезии по футболу встречались Арема и Персебая. Гости сумели обыграть соперника (3:2).

После финального свистка фанаты хозяев решили выплеснуть свое недовольство итоговым счетом, устроив массовые беспорядки прямо на стадионе.

На арену выбежали полицейские, которые должны были успокоить людей, однако с этой задачей не справились.

Как сообщает Associated Press, на арене в результате давки и беспорядков погибли 130 человек, среди которых и двое полицейских.

Полиция применяла слезоточивый газ, что еще больше вызвало панику. Некоторые задохнулись от этого, а некоторые были затоптаны. Число жертв, вероятно, увеличится, ведь состояние около 180 людей ухудшается. 

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил властям оценить стандарты безопасности на футбольных матчах. Футбольная лига Индонезии заявила, что матчи будут приостановлены на неделю, однако политик приказал отложить все встречи до завершения расследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол трагедия
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Металлист - Шахтер 1:6 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Металлист - Шахтер 1:6 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Тер Штеген продлил свою сухую серию до 534 минут
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Лига Чемпионов10:40
Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа10:37
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии
Бокс10:00
Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии
Европа09:50
Лукаку может пропустить матч с Барселоной в Лиге чемпионов
Другие страны09:35
В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча
Европа09:22
Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста
Европа09:00
ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Киберспорт08:40
ESL Pro League Season 16: Liquid и Vitality сыграют в финале турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK