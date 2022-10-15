Игрока Манчестер Юнайтед арестовали по подозрению в нарушении условий залога

Футболист рискует усугубить свое и так не далеко не лучшее положение.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий залога, сообщает Sky Sports.

"Полиции Большого Манчестера известно об обвинении 21-летнего мужчины в нарушении условий залога, и в субботу, 15 октября 2022 года, был произведен арест. В настоящее время проводятся расследования", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, что 21-летний англичанин впервые был задержан в январе этого года по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку после того, как соответствующие изображения и видео были размещены в Интернете в ее социальных сетях.

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Его также допрашивали по подозрению в угрозе убийством. С тех пор он находится под залогом.

Через несколько часов после того, как обвинения появились в сети в, Гринвуд был отстранен от игр и тренировок с клубом.

Nike приостановил, а затем разорвал спонсорскую сделку с футболистом, а Electronic Arts подтвердила его удаление из действующих команд в своей игре FIFA 22.