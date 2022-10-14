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Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити

Легенда манкунианцев верит в успех клуба.
Сегодня, 12:49
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images
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Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз заявил, что верит в шансы "красных дьяволов" попасть в топ-4 АПЛ.

"После первых двух матчей я действительно беспокоился из-за того, что клуб может не попасть в первую шестерку. Но команда выиграла пять из шести последних встреч и создала себе отличную возможность. МЮ выглядит как команда, способная стать лучшей после Манчестер Сити.

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Я думаю, что у МЮ подходящий состав. Некоторые футболисты еще не освоились, да и тренеры тоже, но чем дальше, тем крепче будет моя вера в то, что МЮ попадет в топ-4", – сказал Скоулз в интервью BT Sport.

Напомним, за 8 туров АПЛ Манчестер Юнайтед набрал 15 баллов, занимая 5 место в турнирной таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Пол Скоулз
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Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити
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