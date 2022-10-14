Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 13 октября, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле кипрскую Омонию в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Несмотря на владение инициативой на протяжении матча и более 30 ударов по воротам соперника, манкунианцы смогли вырвать минимальную победу только в компенсированное к поединку время.

Единственный гол во встрече на 93-й минуте забил вышедший на замену под конец игры полузащитник Скотт МакТоминей.

После этой победы МЮ с девятью очками занимает второе место в своей группе Лиги Европы, отставая от Реал Сосьедада на три балла. На третьей позиции расположился Шериф с тремя пунктами, а Омония все четыре матча проиграла.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед - Омония:

Манчестер Юнайтед - Омония 1:0

Гол: МакТоминей, 90+3.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия (Шоу, 60) - Каземиро (МакТоминей, 81), Фред (Эриксен, 70), Антони (Санчо, 60), Фернандеш, Рэшфорд - Роналду.

Омония: Узохо - Мэттьюс (Псалтис, 65), Ланг, Милетич, Юсте, Кицос - Панайоту, Кассама (Дискеруд, 86), Харалампус (Папулис, 74) - Бруно (Лоизу, 74), Какулис (Ансарифард, 64).

Предупреждения: Какулис, Кассама, Панайоту.

Источник: MEGOGO