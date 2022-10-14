МакТоминей в добавленное время вырвал для Манчестер Юнайтед победу над Омонией

Несмотря на огромное количество ударов, команда Эрика тен Хага больше 90 минут не могла пробить Фрэнсиса Узохо.

В четверг, 13 октября, на Олд Траффорд в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы состоялся матч между Манчестер Юнайтед и Омонией.

За всю игру манкунианцы нанесли 33(!) удара по воротам киприотов, а залетел только один из них.

На 90+3 минуте Джейдон Санчо, накрутив нескольких оппонентов в их же штрафной отдал передачу, которая с рикошетом дошла до Скотта МакТоминея. Шотландец на замахе убрал защитника, после чего прошил вратаря гостей.

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Одержав победу, "красные дьяволы" сохранили шансы, чтобы выйти прямиком в 1/8 финала - для этого им нужно будет обыграть Реал Сосьедад с преимуществом в 2 и более голов, а также победить Шериф в следующем туре.

Манчестер Юнайтед - Омония 1:0

Гол: МакТоминей, 90+3.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия (Шоу, 60) - Каземиро (МакТоминей, 81), Фред (Эриксен, 70), Антони (Санчо, 60), Фернандеш, Рэшфорд - Роналду.

Омония: Узохо - Мэттьюс (Псалтис, 65), Ланг, Милетич, Юсте, Кицос - Панайоту, Кассама (Дискеруд, 86), Харалампус (Папулис, 74) - Бруно (Лоизу, 74), Какулис (Ансарифард, 64).

Предупреждения: Какулис, Кассама, Панайоту.