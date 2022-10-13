Бетис гарантировал себе плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с Ромой

Второй тайм поединка откровенно разочаровал, однако результат есть результат.

В Севилье на стадионе Бенито Вильямарин прошел матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы, в котором Бетис принимал в гостях Рому. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первыми в игре отличились хозяева поля. На 34-й минуте Серхио Каналес реализовал передачу Родри. Однако почти сразу после перерыва Андреа Белотти восстановил паритет.

К сожалению, во втором тайме команды вовсе не порадовали моментами, нанеся всего три удара за вторые 45 минут.

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Такой результат гарантировал Бетису как минимум 1/16 финала турнира. "Джаллоросси" же продолжат борьбу за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы.

Бетис - Рома 1:1

Голы: Каналес, 34 - Белотти, 53.

Бетис: Браво - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Морено, 86) - Акуку, Гуардадо (Карвалью, 80), Родри, Каналес (Родригес, 80), Хоакин (Луис Энрике, 69) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 69).

Рома: Патрисиу - Залевски, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Винья, 71) - Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 88), Матич (Камара, 46) - Абрахам, Белотти (Бове, 76).

Предупреждения: Гуардадо, Хоакин, Миранда, Родри - Матич, Манчини, Камара.