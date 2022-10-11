Стало известно, сколько пропустит Дибала из-за травмы

Аргентинец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

В рамках девятого тура чемпионата Италии Рома на своем поле обыграла Лечче (2:1).

Победный гол в составе римской команды забил Пауло Дибала, реализовав пенальти. Однако после пробития одиннадцатиметрового удара, он был заменен, ведь травмировался.

Как сообщает Sky Sport, аргентинский футболист пропустит от 4 до 8 недель. Дибала травмировал четырехглавую мышцу бедра.

В текущем сезоне Пауло провел восемь игр в чемпионате Италии, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рома - Лечче.