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Стало известно, сколько пропустит Дибала из-за травмы

Аргентинец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.
Сегодня, 07:44
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images
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В рамках девятого тура чемпионата Италии Рома на своем поле обыграла Лечче (2:1).

Победный гол в составе римской команды забил Пауло Дибала, реализовав пенальти. Однако после пробития одиннадцатиметрового удара, он был заменен, ведь травмировался.

Как сообщает Sky Sport, аргентинский футболист пропустит от 4 до 8 недель. Дибала травмировал четырехглавую мышцу бедра.

В текущем сезоне Пауло провел восемь игр в чемпионате Италии, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рома - Лечче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Пауло Дибала
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