Рома - Лечче 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В рамках девятого тура чемпионата Италии Рома на своем поле обыграла Лечче.
Римский клуб вышел вперед на шестой минуте после гола Смиоллинга после подачи с углового. В средине первого тайма гости остались в меньшинстве, но это им не помешало сравнять счет за несколько минут до перерыва - Стрефецца реализовал свой момент.
На старте второго тайма Рома вновь вышла вперед благодаря голу Дибалы с пенальти, правда он был сразу заменен, ведь получил травму.
До конца встречи команды создали несколько моментов, но забить больше не смогли.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Лечче:
Рома – Лечче 2:1
Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (с пенальти) - Стрефецца 39.
Рома: Патрисиу - Манчини (Кумбулла, 88), Смоллинг, Ибаньес - Залевски, Кристанте, Пеллегрини, Винья (Спинаццолла, 46) - Дибала (Матич, 50), Дзаньоло (Абрахам, 46) - Белотти (Шомуродов).
Лечче: Фальконе - Гендре, Баскиротто, Умтити, Пеццелла - Аскилдсен (Гельгасон, 71), Гьюлманд, Гонсалес (Блен, 46) - Стрефецца (Ди Франческо, 71), Сисей (Один, 90), Банда (Коломбо, 81).
Предупреждения: Ибаньес, Манчини – Умтити, Ди Франческо.
Удаление: Гьюлманд, 22.
Источник: MEGOGO