iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Лечче 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:08
Рома - Лечче: Видео голов / Getty Images
Рома - Лечче: Видео голов / Getty Images
0 0 0

В рамках девятого тура чемпионата Италии Рома на своем поле обыграла Лечче.

Римский клуб вышел вперед на шестой минуте после гола Смиоллинга после подачи с углового. В средине первого тайма гости остались в меньшинстве, но это им не помешало сравнять счет за несколько минут до перерыва - Стрефецца реализовал свой момент.

На старте второго тайма Рома вновь вышла вперед благодаря голу Дибалы с пенальти, правда он был сразу заменен, ведь получил травму.

До конца встречи команды создали несколько моментов, но забить больше не смогли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Лечче:

Рома – Лечче 2:1
Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (с пенальти) - Стрефецца 39.

Рома: Патрисиу - Манчини (Кумбулла, 88), Смоллинг, Ибаньес - Залевски, Кристанте, Пеллегрини, Винья (Спинаццолла, 46) - Дибала (Матич, 50), Дзаньоло (Абрахам, 46) - Белотти (Шомуродов).

Лечче: Фальконе - Гендре, Баскиротто, Умтити, Пеццелла - Аскилдсен (Гельгасон, 71), Гьюлманд, Гонсалес (Блен, 46) - Стрефецца (Ди Франческо, 71), Сисей (Один, 90), Банда (Коломбо, 81).

Предупреждения: Ибаньес, Манчини – Умтити, Ди Франческо.

Удаление: Гьюлманд, 22.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома чемпионат Италии Лечче видео голов обзор матча Сериа А
0 0 0

Статьи по теме

Матч Александрия - Металлист 1925 отменен Матч Александрия - Металлист 1925 отменен
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Украина10:48
Матч Александрия - Металлист 1925 отменен
Бокс10:28
Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик
Украина09:58
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа09:38
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Бокс09:13
"Нехватка яиц у Энтони": Фьюри - о срыве боя с Джошуа
Европа08:48
Барселона - Сельта 1:0 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Киберспорт08:26
NaVi проиграли T1 на Last Chance The International 2022 по Dota 2
Европа08:08
Рома - Лечче 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Киберспорт07:45
Стали известны все участники IEM Rio Major
Европа07:23
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK