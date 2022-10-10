Дибала получил травму, пробивая пенальти - игрок рискует пропустить ЧМ-2022

По словам Жозе Моуриньо, игрок вряд ли еще сыграет в этом году.

Пауло Дибала принес Роме победу над Лечче (2:1) в матче девятого тура итальянской Серии А ценой своего здоровья.

На 48-й минуте поединка римляне получили право на пенальти, который аргентинец успешно реализовал. Однако при его исполнении 28-летний футболист получил повреждение, из-за которого сразу же покинул поле - вместо него вышел Неманья Матич.

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После матча главный тренер "джаллоросси" Жозе Моуриньо выдал неутешительный вывод - Дибала с большой долей вероятности провел свою последнюю игру в 2022 году.

"Мягко говоря, все плохо. К сожалению, все очень, очень плохо", — цитирует Моуриньо Roma Press. "Я не врач и не разговаривал с ним, но по своему опыту могу сказать, что до перерыва мы его не увидим".

Это также значит, что Дибала может пропустит предстоящем мундиаль в Катаре, который начнется 20 ноября, а закончится 18 декабря. После этого настанет перерыв.