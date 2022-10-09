Старые друзья и пицца: игроки Салернитаны и Вероны перекусили в подтрибунке после матча

Нет ничего лучше, чем кусочек пиццы с хорошим другом сразу после финального свистка.

В Сети гуляет фото, демонстрирующее мечты и дружбу, подобную той неразрывной, что связывает Федерико Бонаццоли и Симоне Верди.

Эти двое неразлучны со времен совместной игры за Торино. В прошлом сезоне они помогли Салернитане победить в битве за выживание, оставив клуб в Серии А.

В нынешнем сезоне Верди отправился в аренду в Верону, а Бонаццоли стал полноправным игроком Салернитаны, которая выкупила его контракт у Сампдории за 5 миллионов евро.

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В воскресенье, 9 октября, они вновь разделили поле, но теперь в качестве соперников. На этот раз победителем вышел Федерико: он отдал ассист на Пентека, а его команда победила 2:1.

А уже после игры они встретились в подтрибунном помещении, где прямо на ступеньках пообщались о жизни, поедая пиццу, передает Salernitana News.

На данный момент Салернитана Бонаццоли уверенно держится в середине таблицы Серии А с десятью очками. А вот у Вероны Верди проблемы: "мастифы" идут в зоне вылета, имея в активе всего пять очков.