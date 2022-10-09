Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящей квалификации чемпионата Европы 2024 года.

По итогам жеребьевки "Скуадра Адзурра" в отборочной группе С поборется за выход на Евро-2024 с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

"Матчи между Италией и Англией - теперь классика, я думаю, что это будет хороший поединок.

Реванш с Северной Македонией? С ней у нас был один из тех матчей, которые случаются время от времени, но то, что произошло в Палермо, доказывает, что во всех встречах, даже самых простых, нужно играть до конца.

Особый поединок будет с Украиной, в нем будет много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная", - приводит слова Манчини официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что также определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024.