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Стала известна группа Украины в отборе на Евро-2024

"Желто-синие" попытаются пройти на континентальное первенство
Сегодня, 13:34
Getty Images
Getty Images
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В Германии состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2024

Свою группу в частности узнала и сборная Украины. Коллектив Александра Петракова был в третьей корзине.

"Желто-синие" сыграют в квинтете с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Матчи отбора начнутся 23 марта 2023 года и закончатся 26 марта 2024 года.

Сам Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Группа сборной Украины на Евро-2024:

  • Италия
  • Англия
  • Украина
  • Северная Македония
  • Мальта.

Отметим, что сборная Украины на прошлом чемпионате Европы-2020 сумела выйти из группы и дойти до стадии 1/4 финала, где проиграла именно англичанам. Те же, в свою очередь, дошли до финала и уступили там сборной Италии.

На самом Евро-2020 Украина встречалась со сборной Северной Македонии и одержала победу со счетом 2:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024
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