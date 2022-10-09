Стала известна группа Украины в отборе на Евро-2024

В Германии состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2024

Свою группу в частности узнала и сборная Украины. Коллектив Александра Петракова был в третьей корзине.

"Желто-синие" сыграют в квинтете с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Матчи отбора начнутся 23 марта 2023 года и закончатся 26 марта 2024 года.

Сам Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Группа сборной Украины на Евро-2024:

Италия

Англия

Украина

Северная Македония

Мальта.

Отметим, что сборная Украины на прошлом чемпионате Европы-2020 сумела выйти из группы и дойти до стадии 1/4 финала, где проиграла именно англичанам. Те же, в свою очередь, дошли до финала и уступили там сборной Италии.

На самом Евро-2020 Украина встречалась со сборной Северной Македонии и одержала победу со счетом 2:1.