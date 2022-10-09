Определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024
В Германии прошла жеребьевка квалификации предстоящего континентального форума.
В Германии состоялась жеребьевка отбора чемпионата Европы-2024.
Первые матчи квалификации пройдут 23 марта 2023 года, закончится отбор 26 марта 2024 года.
Сам континентальный форум начнется 14 июня 2024 года. Финал Евро-2024 состоится 14 июля 2024 года.
В ходе жеребьевки стали известны все группы отборочного этапа.
Группа А
- Испания
- Шотландия
- Норвегия
- Грузия
- Кипр
Группа B
- Нидерланды
- Франция
- Ирландия
- Греция
- Гибралтар
Группа C
- Италия
- Англия
- Украина
- Северная Македония
- Мальта
Группа D
- Хорватия
- Уэльс
- Армения
- Турция
- Латвия
Группа E
- Польша
- Чехия
- Албания
- Фарреры
- Молдова
Группа F
- Бельгия
- Австрия
- Швеция
- Азербайджан
- Эстония
Группа G
- Венгрия
- Сербия
- Черногория
- Болгария
- Литва
Группа H
- Дания
- Финляндия
- Словения
- Казахстан
- Северная Ирландия
- Сан-Марино
Группа I
- Швейцария
- Израиль
- Румыния
- Косово
- Беларусь
- Андорра
Группа J
- Португалия
- Босния и Герцеговина
- Исландия
- Люксембург
- Словакия
- Лихтенштейн