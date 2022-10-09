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Определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024

В Германии прошла жеребьевка квалификации предстоящего континентального форума.
Сегодня, 14:09
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В Германии состоялась жеребьевка отбора чемпионата Европы-2024.

Первые матчи квалификации пройдут 23 марта 2023 года, закончится отбор 26 марта 2024 года.

Сам континентальный форум начнется 14 июня 2024 года. Финал Евро-2024 состоится 14 июля 2024 года.

В ходе жеребьевки стали известны все группы отборочного этапа.

Группа А

  • Испания
  • Шотландия
  • Норвегия 
  • Грузия
  • Кипр

Группа B

  • Нидерланды
  • Франция
  • Ирландия
  • Греция
  • Гибралтар

Группа C

  • Италия
  • Англия
  • Украина
  • Северная Македония
  • Мальта

Группа D

  • Хорватия
  • Уэльс
  • Армения
  • Турция
  • Латвия

Группа E

  • Польша
  • Чехия
  • Албания
  • Фарреры
  • Молдова

Группа F

  • Бельгия
  • Австрия
  • Швеция
  • Азербайджан
  • Эстония

Группа G

  • Венгрия
  • Сербия
  • Черногория
  • Болгария
  • Литва

Группа H

  • Дания
  • Финляндия
  • Словения
  • Казахстан
  • Северная Ирландия
  • Сан-Марино

Группа I

  • Швейцария
  • Израиль
  • Румыния
  • Косово
  • Беларусь
  • Андорра

Группа J

  • Португалия
  • Босния и Герцеговина
  • Исландия
  • Люксембург
  • Словакия
  • Лихтенштейн
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол евро-2024
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