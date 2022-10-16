Де Хеа установил уникальное достижение в истории Манчестер Юнайтед

Испанский голкипер получил памятную награду из рук человека, который и привел его в клуб.

В воскресенье, 16 октября, на Олд Траффорд в рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сошлись Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

В стартовом составе манкунианцев традиционно вышел Давид Де Хеа, что позволило ему установить феноменальное достижение.

Как сообщает аккаунт манкунианцев в Twitter, данный поединок стал для 31-летнего испанца уже 500-м в составе "красных дьяволов". Де Хеа стал одиннадцатым игроком в истории МЮ с 500 и более матчами за клуб.

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Перед стартом встречи вратарь получил памятную награду из рук сэра Алекса Фергюсона, который привел его в клуб в 2011 году.

Также, по информации Sky Sports, Давид стал первым не британским игроком Юнайтед с таким количеством проведенных игр за клуб из Манчестера.