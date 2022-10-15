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Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборятся за нападающего Интера

Лаутаро Мартинез может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:02
Лаутаро Мартинез
Лаутаро Мартинез
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Аргентинcкий нападающий Лаутаро Мартинез может уйти из стана итальянского Интера.

Как сообщает фанатский сайт миланцев со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, игроком интересуются МЮ и ПСЖ.

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"Красные дьяволы" находятся в поиске лидера их атаки. Парижане рассматривают форварда в качестве вероятной замены Килиану Мбаппе.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинез провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

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