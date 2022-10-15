Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборятся за нападающего Интера
Лаутаро Мартинез может сменить клубную прописку.
Аргентинcкий нападающий Лаутаро Мартинез может уйти из стана итальянского Интера.
Как сообщает фанатский сайт миланцев со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, игроком интересуются МЮ и ПСЖ.
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"Красные дьяволы" находятся в поиске лидера их атаки. Парижане рассматривают форварда в качестве вероятной замены Килиану Мбаппе.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинез провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.