Эльче - Реал 0:3 видео голов матча 19.10.22

В среду, 19 октября, в рамках 10 тура Ла Лиги Эльче встречался с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Первый гол в данной встрече забил полузащитник "сливочных" Федерико Вальверде на 11-й минуте матча, а второй мяч Реала пришелся под занавес встречи. Его автором стал Карим Бензема.

Финальную точку в матче поставил вингер Марко Асенсио. Испанец на 89-й минуте отметился голом.

Обзор матча:

Эльче - Реал Мадрид 0:3

Голы: Вальверде, 8, Бензема, 75, Асенсио, 89

Эльче: Бадия, Паласиос, Бигас, Верду - Клерк, Фернандес Меркау (Гумбау, 62), Моренте, Кина, Маскарель, Гути (Хосан, 62) - Понсе, Милья, Бойе.

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба - Камавинга, Модрич (Тчуамени, 62), Кроос, Вальверде - Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Гумбау - Рюдигер

Источник: MEGOGO