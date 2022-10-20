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Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед

Теперь понятно, кто выйдет в игре против Челси.
Сегодня, 21:30
Робби Уильямс (справа) / https://twitter.com/utdreport
Робби Уильямс (справа) / https://twitter.com/utdreport
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Манчестер Юнайтед очень уверенно обыграл Тоттенхэм на Олд Траффорд со счетом 2:0. Голами отличились Фред и Бруно Фернандеш.

Под конец поединка Криштиану Роналду отказался выходить на замену, после чего ушел в подтрибунное помещение. В итоге клуб объявил, что португалец был исключен из заявки манкунианцев на игру против Челси. К тому же он был отстранен от тренировок на три дня.

Так как Роналду оказался исключен из заявки, а Антони Марсьяль все еще травмирован, "красные дьяволы" остаются с одним форвардом в лице Маркуса Рэшфорда, который полностью отыграл поединок со "шпорами".

Но, возможно, Эрик тен Хаг уже нашел краткосрочную замену. В четверг утром, 20 октября, на тренировочной базе в Каррингтоне в тренировочной форме Юнайтед был замечен известный британский певец Робби Уильямс.

Британцу всего 48 лет, так что минут десять он явно сможет отыграть.

Матч Челси - Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 22 октября. Начало встречи - 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ
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