Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед

Теперь понятно, кто выйдет в игре против Челси.

Манчестер Юнайтед очень уверенно обыграл Тоттенхэм на Олд Траффорд со счетом 2:0. Голами отличились Фред и Бруно Фернандеш.

Под конец поединка Криштиану Роналду отказался выходить на замену, после чего ушел в подтрибунное помещение. В итоге клуб объявил, что португалец был исключен из заявки манкунианцев на игру против Челси. К тому же он был отстранен от тренировок на три дня.

Так как Роналду оказался исключен из заявки, а Антони Марсьяль все еще травмирован, "красные дьяволы" остаются с одним форвардом в лице Маркуса Рэшфорда, который полностью отыграл поединок со "шпорами".

Но, возможно, Эрик тен Хаг уже нашел краткосрочную замену. В четверг утром, 20 октября, на тренировочной базе в Каррингтоне в тренировочной форме Юнайтед был замечен известный британский певец Робби Уильямс.

Robbie Williams at Carrington today 📸🎤 pic.twitter.com/kc9UDkpnE0 — utdreport (@utdreport) October 20, 2022

Британцу всего 48 лет, так что минут десять он явно сможет отыграть.

Матч Челси - Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 22 октября. Начало встречи - 19:30 по киевскому времени.