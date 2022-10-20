iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг исключил Роналду из заявки Манчестер Юнайтед на матч против Челси

Тренер пошел на воспитательные меры после недавнего инцидента.
Сегодня, 20:30
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
0 0 0

В среду, 19 октября, Манчестер Юнайтед в рамках двенадцатого тура АПЛ обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0. Впечатление от отличной игры манкунианцев имело немного горькое послевкусие после того, как камеры показали Криштиану Роналду, ушедшего в раздевалку, не дожидаясь конца матча.

Некоторые зарубежные СМИ заявили, что форвард отказался выходить на замену, после чего решил покинуть скамейку запасных. После игры главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что не видел этот эпизод, но он обязательно во всем разберется. И, похоже, он это уже сделал.

По информации журналиста Сэмюэла Лакхерста, тен Хаг исключил Роналду из заявки на матч против Челси, который состоится в субботу, 22 октября. К тому же бунтовщик не будет тренироваться с командой на протяжении трех дней. Клуб полностью поддерживает решение наставника.

Как сообщает Лакхерст, тен Хаг поговорил с Криштиану сегодня утром в тренировочном комплексе в Каррингтоне. МЮ продолжает заявлять, что 37-летний португалец является важной частью команды. Однако в то же самое время все стороны сходятся на том, что зимой ему лучше уйти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед АПЛ Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
0 0 0

Статьи по теме

Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед
Троллинг дня: Роналду высмеяли тепловой картой в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Троллинг дня: Роналду высмеяли тепловой картой в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
Мудрик мог стать одноклубником Малиновского Мудрик мог стать одноклубником Малиновского
Серена Вильямс заявила, что она не завершила карьеру Серена Вильямс заявила, что она не завершила карьеру
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:14
Мудрик мог стать одноклубником Малиновского
Теннис22:56
Серена Вильямс заявила, что она не завершила карьеру
ЧМ-202222:52
Все стадионы, на которых пройдет ЧМ-2022 по футболу
Европа22:35
Реал интересуется вингером Байера
НБА22:30
Кавай: Да я вообще не смотрю баскетбол по ТВ
Лига Европы21:59
Арсенал минимально победил ПСВ и гарантировал себе плей-офф Лиги Европы
Футбол21:45
Призовой фонд ЧМ-2022 по футболу
Европа21:30
Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед
Игровые20:47
Плей-офф MLB: Падрес сравнял счет в серии с Филадельфией, Хьюстон обыграл Янкис
Европа20:34
Кендзера - в рассширенной заявке Польши на Чемпионат мира 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK