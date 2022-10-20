Тен Хаг исключил Роналду из заявки Манчестер Юнайтед на матч против Челси

В среду, 19 октября, Манчестер Юнайтед в рамках двенадцатого тура АПЛ обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0. Впечатление от отличной игры манкунианцев имело немного горькое послевкусие после того, как камеры показали Криштиану Роналду, ушедшего в раздевалку, не дожидаясь конца матча.

Некоторые зарубежные СМИ заявили, что форвард отказался выходить на замену, после чего решил покинуть скамейку запасных. После игры главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что не видел этот эпизод, но он обязательно во всем разберется. И, похоже, он это уже сделал.

По информации журналиста Сэмюэла Лакхерста, тен Хаг исключил Роналду из заявки на матч против Челси, который состоится в субботу, 22 октября. К тому же бунтовщик не будет тренироваться с командой на протяжении трех дней. Клуб полностью поддерживает решение наставника.

Как сообщает Лакхерст, тен Хаг поговорил с Криштиану сегодня утром в тренировочном комплексе в Каррингтоне. МЮ продолжает заявлять, что 37-летний португалец является важной частью команды. Однако в то же самое время все стороны сходятся на том, что зимой ему лучше уйти.