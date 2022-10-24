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Тен Хаг хочет увидеть от Роналду искреннее раскаяние за свое поведение

То условие, при котором португалец сможет вернуться к тренировкам с первой командой.
Сегодня, 13:37
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Криштиану Роналду своим уходом в раздевалку со скамейки запасных во время матча с Тоттенхэмом подорвал доверие к себе как к профессионалу.

После того, как стало известно о его исключении из заявки на игру с Челси, а также отстранении от тренировок, 37-летний форвард опубликовал пост в соцсетях, в котором скрыто, но принес свои извинения.

Как сообщает журналист Daily Mirror Дэвид МакДоннелл, Роналду вернется к тренировкам с основной командой при условии, если главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг увидит от португальца искреннее раскаяние.

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При этом отмечается, что, несмотря на слова тен Хага о важности Роналду и том, что форвард останется в команде до конца сезона, сам клуб хочет от него избавиться уже зимой, если найдется покупатель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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