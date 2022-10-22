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Невилл: Каким бы великим Роналду ни был, МЮ без него лучше

Англичанин намекнул на то, что португальцу лучше покинуть команду.
Сегодня, 22:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Бывший футболист Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказался о форварде клуба Криштиану Роналду.

"Я не думаю, что у тен Хага оставались какие-то еще варианты. Роналду ушел с Олд Траффорд раньше, чем его партнеры попали в раздевалку, уже дважды. Это недопустимо.

Каким бы великим футболистом Роналду ни был, МЮ лучше без него. Эрик тен Хаг об этом знает.

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И единственное, что клубу и Роналду стоит сделать, это собраться на ближайшей неделе и прекратить сотрудничество. Криштиану – слишком хороший футболист, а клубу просто надо двигаться дальше", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету португальца всего 1 гол в 8 матчах АПЛ.

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