Грин - Роналду: Спасибо за все, звони в МЛС

Бывший голкипер сборной Англии Роберт Грин выступил с заявлением о том, что форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду больше не сыграет в АПЛ.

"Я сомневаюсь, что Роналду еще будет играть за Манчестер Юнайтед. И это здорово для тен Хага.

Конечно, никогда нельзя полностью исключать вариант, при котором Роналду понадобится выпустить, но до ЧМ-2022 осталось лишь несколько недель, а после него до открытия январского трансферного окна останется неделя.

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Спасибо большое за все, звони теперь в Америку и в МЛС. Этот развод получился некрасивым, но тен Хаг ждал этого момента. Роналду сжег все мосты", – заявил Грин в интервью BBC.

В текущем сезоне на свету 37-летнего португальца 1 гол в 8 матчах АПЛ.