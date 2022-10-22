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Манчестер Юнайтед может на бесплатной основе расстаться с Роналду

Португалец близок к тому, чтобы уйти из клуба.
Сегодня, 17:54
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Манчестер Юнайтед готов бесплатно расстаться с форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание ESPN.

На такой шаг клуб АПЛ готов пойти для того, чтобы избавиться от высокой зарплаты 37-летнего португальца. КриРо зарабатывает пол миллиона фунтов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2023 года.

Манкунианцы согласны расстаться с Роналду без компенсации еще с лета и данное решение было одобрено владельцами клуба Глейзерами. Сам футболист также готов рассмотреть свой уход из команда.

Отметим, единственной проблемой для клуба и игрока может стать отсутствие претендентов на португальца.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 8 мачтах АПЛ.

Ранее Тен Хаг сделал заявление касательно будущего Роналду в Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду
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