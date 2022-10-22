iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг сделал заявление касательно будущего Роналду в Манчестер Юнайтед

Наставник "красных дьяволов" отчетливо очертил будущее португальца в команде.
Сегодня, 13:46
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
0 0 0

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал главным героем недели, ведь устроил скандал во время матча его команды с Тоттенхэмом (2:0). Португалец покинул поле раньше финального свистка, после чего его раскритиковали фанаты, а также клуб оштрафовал.

Главный тренер английской команды Эрик тен Хаг провел пресс-конференцию, на которой ответил о будущем Роналду. По словам специалиста, он рассчитывает на Криштиану, а значит в новом форварде не нуждается.

"Я рассчитываю на Криштиану Роналду, поэтому сейчас это не вопрос", - приводит слова специалиста Фабрицио Романо в Twitter.

Читай также: Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022

Также специалист добавил, что 37-летний игрок будет до конца сезона в команде, ведь он хочет работать с ним.

В текущем сезоне Роналду провел восемь матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

Ранее Тен Хаг прокомментировал уход Роналду с матча против Тоттенхэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
0 0 0

Статьи по теме

Челси - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Англии Челси - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Англии
Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022 Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022
Нани - о поступке Роналду: Может, ему нужно было сходить в туалет Нани - о поступке Роналду: Может, ему нужно было сходить в туалет
Хави - о Роналду и Месси: Убежден, что они следили друг за другом Хави - о Роналду и Месси: Убежден, что они следили друг за другом
Помочь журналистам

Видео

Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022
Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Формула 115:41
Гран-при США: Сайнс оказался быстрейшим в первой практике, а Леклер - во второй
Футбол15:28
МЮ интересуется воспитанником Ман Сити
Киберспорт15:20
The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф
Футбол14:57
Бензема пропустит ближайшие матчи Реала
Европа14:27
Бывший нападающий сборной Японии умер в возрасте 32 лет
Олимпийские виды14:25
Кулиш выиграл золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Бокс14:10
Чисора объяснил, почему Джошуа не принял предложение Фьюри на бой
Футбол13:58
Гвардиола: Если кто-то решит поберечь себя перед Чемпионатом мира, то будет отстранен от игр
Европа13:46
Тен Хаг сделал заявление касательно будущего Роналду в Манчестер Юнайтед
Европа13:28
Роналдо рассказал о своих фаворитах Чемпионата мира 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK