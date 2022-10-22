Тен Хаг сделал заявление касательно будущего Роналду в Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал главным героем недели, ведь устроил скандал во время матча его команды с Тоттенхэмом (2:0). Португалец покинул поле раньше финального свистка, после чего его раскритиковали фанаты, а также клуб оштрафовал.

Главный тренер английской команды Эрик тен Хаг провел пресс-конференцию, на которой ответил о будущем Роналду. По словам специалиста, он рассчитывает на Криштиану, а значит в новом форварде не нуждается.

"Я рассчитываю на Криштиану Роналду, поэтому сейчас это не вопрос", - приводит слова специалиста Фабрицио Романо в Twitter.

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Также специалист добавил, что 37-летний игрок будет до конца сезона в команде, ведь он хочет работать с ним.

В текущем сезоне Роналду провел восемь матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

Ранее Тен Хаг прокомментировал уход Роналду с матча против Тоттенхэма.