Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022

Бензема - безоговорочный лидер с внушительным отрывом от второго места.

Журнал France Football опубликовал подробные результаты голосования за обладателя Золотого мяча в 2022 году.

Карим Бензема, ставший обладателем самой престижной индивидуально награды в футболе, был безоговорочным лидером, набрав 549 очков. Нападающего мадридского Реала и сборной Франции поставили на первое место 89 из 93 журналистов, принимавших участие в голосовании.

Французский форвард с внушительным отрывом опередил Садио Мане (Ливерпуль/Бавария), на счету которого 193 балла. Третьим стал Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) - 176 очков.

Примечательным является показатель Криштиану Роналду, который получил ноль баллов. Португальский нападающий занял 20-е место только благодаря былым заслуга - ранее он выигрывал Золотой мяч пять раз, сообщает Goal.com.

С нулевым показателем по набранным баллам в голосовании также финишировали еще десять футболистов: Харри Кейн, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес, Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Йозуа Киммих, Майк Меньян, Кристофер Нкунку и Антонио Рюдигер.

Источник: France Football

Ранее Карим Бензема подвел итоги завоевания Золотого мяча-2022.