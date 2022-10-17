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Бензема - обладатель Золотого Мяча 2022

Французский форвард завоевал престижную награду.
Вчера, 22:55
Карим Бензема
Карим Бензема
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Во французском Париже состоялась церемония вручения Золотого Мяча.

Обладателем престижной индивидуальной награды стал француз Карим Бензема.

Нападающий обошел Кевина де Брюйне и Садио Мане, занявших 3 и 2 место соответственно.

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты голосования.

Победители Золотого мяча прошлых лет
2021 – Лионель Месси (ПСЖ/Барселона)
2019 – Лионель Месси (Барселона)
2018 – Лука Модрич (Реал Мадрид)
2017 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид)
2016 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема
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