"Народный трофей": Бензема трогательно подвел итоги завоевания Золотого мяча

Нападающий сборной Франции и Реала Карим Бензема выиграл главный индивидуальный приз - Золотой мяч.

По словам форварда, он рад, что вошел в число избранных футболистов.

"Это гордость для меня. Я вспоминаю времена, когда я был маленьким, всю работу, которую я никогда не оставлял. Это была детская мечта, как и e всех детей. Я вырос с этим в своей голове, а потом у меня появилась мотивация, потому что в моей жизни было две ролевые модели: Зизу и Роналдо. Это много работы, это никогда не сдаваться, это еще больше тренировок, но, прежде всего, всегда помнить эту мечту, что все возможно.

Было время, когда мне было гораздо труднее. Сегодня мы смотрим не только на светлые стороны, но были такие периоды, когда я, например, не был в составе, когда я не сдавался, когда я был с тренером. Мы много работали на тренировках, и он постоянно говорил мне сохранить эту радость от игры в футбол и что однажды я смогу выиграть этот трофей. Я действительно горжусь своим путем".

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Бензема также поблагодарил свое окружение, которого помогло ему выиграть трофей.

"Я здесь впервые, поэтому я очень счастлив, доволен своей работой. Я буду так и дальше продолжать. Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, будь то в Реале или в национальной сборной. Спасибо им, моему тренеру, моему великому президенту - Флорентино Пересу. В тот день, когда он дал мне шанс подписать контракт с Реалом, он пришел ко мне домой. Это показывает, какой он человек. Он всегда был со мной откровенен. Он всегда внушал мне доверие, поэтому сегодня он пользуется моим уважением.

Я также не забываю господина Оласа (президента Лиона - прим.), всю академию Лиона, потому что без них я не смог бы осуществить свою мечту играть в Мадриде. Вся моя семья, потому что нам нужна семья, чтобы быть объединенными. Этот «Золотой мяч» индивидуальный, но он также коллективный. Поэтому для меня это народный Золотой мяч", - сказал Бензема после вручения Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что Бензема скопировал образ своего кумира для церемонии вручения Золотого Мяча.