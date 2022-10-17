Бензема скопировал образ своего кумира для церемонии вручения Золотого Мяча
Новоиспеченный обладатель престижнейшего индивидуального приза знает толк в рэп-музыке.
Во французском Париже прошла церемония вручения Золотого Мяча.
Обладателем награды стал нападающий мадридского Реала Карим Бензема.
Французский футболист предстал на церемонии в необычном виде.
Форвард вдохновился образом известного американского рэпера Тупака.
Найдите 10 отличий:
Напомним, в голосовании Бензема обошел Садио Мане и Кевина де Брюйне.