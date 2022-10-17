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Бензема скопировал образ своего кумира для церемонии вручения Золотого Мяча

Новоиспеченный обладатель престижнейшего индивидуального приза знает толк в рэп-музыке.
Вчера, 23:35
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Во французском Париже прошла церемония вручения Золотого Мяча.

Обладателем награды стал нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Французский футболист предстал на церемонии в необычном виде.

Форвард вдохновился образом известного американского рэпера Тупака.

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Напомним, в голосовании Бензема обошел Садио Мане и Кевина де Брюйне.

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