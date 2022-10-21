Тен Хаг прокомментировал уход Роналду с матча против Тоттенхэма

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о ситуации с уходом с матче против Тоттенхэма форварда Криштиану Роналду.

"Детали разговора останутся между мной и Криштиану. Заявление клуба было ясным, я думаю. Роналду остается важным игроком для команды.

Я тренер, и я несу ответственность за культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности. Я должен контролировать, следуют ли игроки им. У нас в команде есть ценности и стандарты – я должен следить за этим.

Читайте также: Роналду отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

После матча с Райо Вальекано я сказал Роналду, что уходить с матча – это неприемлемо. Это неприемлемо ни для него, ни для кого-то еще. Когда такое случается во второй раз, должны быть последствия.

Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу в команде. Теперь нам нужно сконцентрироваться на матче с Челси. Это важная игра", – сказал тен Хаг в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 8 матчах АПЛ.