Роналду отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в концовке игры с Тоттенхэмом. Об этом сообщает журналист Саймон Стоун.

Недавно появилась информация о том, что португалец отправился в подтрибунное помещение Олд Траффорд, а после этого покинул стадион до окончания игры с Тоттенхэмом после того, как отказался выходить на замену на 87-й минуте игры.

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В ходе сегодняшней пресс-конференции главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага, нидерландец подтвердил данную информацию.

Напомним, в качестве наказания португалец не будет в заявке на ближайший матч чемпионата Англии против Челси.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 8 матчах АПЛ.