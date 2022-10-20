Роналду склоняется к разрыву контракта с МЮ
Красивая история возвращения в стан "красных дьяволов" может завершиться не лучшим образом.
Португалец Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала.
Форварда исключили из первой команды Манчестер Юнайтед из-за его поведения.
Немногим позже Роналду опубликовал заявление по этому поводу, но на этом история не заканчивается.
Как сообщает журналист Педру Алмейда, нападающий рассматривает возможность разрыва контракта с МЮ,
Также отмечается, что существует вариант с арендой или зимним полноценным трансфером игрока.
В нынешнем сезоне Роналду провел 12 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.