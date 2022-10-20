Роналду склоняется к разрыву контракта с МЮ

Красивая история возвращения в стан "красных дьяволов" может завершиться не лучшим образом.

Португалец Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала.

Форварда исключили из первой команды Манчестер Юнайтед из-за его поведения.

Немногим позже Роналду опубликовал заявление по этому поводу, но на этом история не заканчивается.

Как сообщает журналист Педру Алмейда, нападающий рассматривает возможность разрыва контракта с МЮ,

Также отмечается, что существует вариант с арендой или зимним полноценным трансфером игрока.

В нынешнем сезоне Роналду провел 12 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.