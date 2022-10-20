Роналду опубликовал заявление относительно возникшей ситуации в Манчестер Юнайтед

Нападающий "красных дьяволов" отреагировал на исключение из заявки на предстоящий матч и отстранение от тренировок.

В среду, 19 октября, Криштиану Роналду самостоятельно покинул скамейку запасных Манчестер Юнайтед незадолго до конца матча с Тоттенхэмом (2:0). На следующий день стало известно, что Эрик тен Хаг исключил его из заявки на игру с Челси, а также запретил ему тренироваться с основной командой следующий три дня.

После того, как об этом стало известно всему миру, португалец не мог не отреагировать. Он опубликовал пост у себя в Instagram, где высказал то, что хотел.

"Как я всегда поступал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам".

"Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет, играя в футбол на элитном уровне, и уважение всегда играло очень важную роль в моем процессе принятия решений".

"Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытнейших игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда пыл берет верх над лучшими из нас".

"Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не вариант. Никогда им не был. Это Манчестер Юнайтед, и вместе мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе".

Напомним, что матч Челси - Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 22 октября. Начало встречи - 19:30 по киевскому времени.