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Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони

Наставник не хочет выкрутасов на поле в исполнении своих подопечных.
Сегодня, 14:50
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против Шерифа вингер Манчестер Юнайтед Антони исполнил свой фирменный финт с вращением вокруг своей оси. После поединка главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага спросили об этом эпизоде. Нидерландец пообещал поговорить с игроком.

Но все пошло еще дальше. Как сообщает Goal, наставник Вест Хэма Дэвид Мойес заявил, что запретил своим подопечным подобные финты, которые делаются ради самих финтов без получения какого-либо преимущества.

При этом он указал на Лукаса Пакета, который отметился подобным в матче Лиги конференций против Андерлехта.

"Мы все знаем, когда думаем, что это немного чересчур. У нас был один или два подобных момента, поэтому я бы не стал бросать камни в их огород. У меня уже было пару раз, когда мне приходилось говорить своему игроку "осторожнее".

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Напомним, что Антони сделал свой финт при счете 0:0, после чего отдал пас, который привел к потере мяча. К счастью фанатов "красных дьяволов", их команда победила со счетом 3:0. Бразилец же был заменен еще в перерыве.

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