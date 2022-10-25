Антони: Каземиро – сторожевой пес Манчестер Юнайтед

Бразилец в восторге от игры своего партнера по команде.

Вингер Манчестер Юнайтед Антони высказался об игре опорника клуба Каземиро во время интервью для клубного сайта.

– Все знают, чем я занимаюсь. У меня более оборонительная роль, я помогаю своим партнерам и помогаю перевести мяч из защиты в атаку. Прежде всего – защита, обеспечение баланса. Конечно, приятно забить, но важнее всего исполнить свою роль.

Думал ли я о праздновании гола? Как вы знаете, я чуть более серьезный человек, – заявил Каземиро.

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– Да, Каземиро серьезен. Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он очень серьезный парень и, думаю, оставит празднование голов нам, атакующим игрокам, – ответил своему партнеру по команде Антони.

Напомним, за 11 сыгранных туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на 6-м месте, набрав 20 баллов.