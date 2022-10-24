Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед возглавил Мидлсбро

Еще один бывший игрок подался в тренеры.

Мидлсбро на своем официальном сайте объявил о назначении Майкла Каррика новым главным тренером клуба.

"Майкл привносит в клуб богатый опыт, проведя 12 лет в качестве игрока Манчестер Юнайтед, прежде чем стать тренером и временным наставником клуба с Олд Траффорд. Мы рады приветствовать Майкла в нашем клубе", - говорится в заявлении клуба.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝



Welcome to #Boro, Michael! 🔴⚪️ #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) October 24, 2022

"Я очень рад быть здесь и быть частью клуба с такой глубокой историей и традициями", — сказал Каррик. "Мидлсбро был первым профессиональным клубом, за который я играл девятилетним мальчиком, поэтому вернуться сюда в качестве главного тренера — особое чувство".

Напомним, что Майкл Каррик был ассистентом сначала у Жозе Моуриньо, а после - у Оле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца 21 ноября 2021 года он стал временным тренером Юнайтед. При нем манкунианцы провели три матча: против Вильярреала (2:0), Челси (1:1) и Арсенала (3:2).

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Помогать 41-летнему англичанину будет экс-защитник Боро и мадридского Реала Джонатан Вудгейт. На данный момент после 16-ти сыгранных туров Мидлсбро занимает 21-е место Чемпионшипа, заработав 17 очков.